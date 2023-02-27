Unnar Steinn İngvarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unnar Steinn İngvarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unnar Steinn İngvarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unnar Steinn İngvarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unnar Steinn İngvarsson 12 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unnar Steinn İngvarsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSirius Football Management yapmaktadır. Unnar Steinn İngvarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Unnar Steinn İngvarsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Unnar Steinn İngvarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Unnar Steinn İngvarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Unnar Steinn İngvarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unnar Steinn İngvarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Fram Reykjavík

22 Şubat 2021 yılında Fylkir

Unnar Steinn İngvarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unnar Steinn İngvarsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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