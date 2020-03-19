UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için 1 milyar dolara ihtiyacı var

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze Operasyon Müdürü Matthias Schmale, UNRWA'nın bu yıl 1 milyar dolar bütçe açığı olduğunu belirterek, mali krizin devam etmesi halinde "zor kararlar" almak durumunda kalacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5,3 milyondan fazla mülteciye hizmet sağlayan UNRWA'nın, ABD'nin 2018'den bu yana yıllık 360 milyon dolarlık yardımı askıya almasının ardından yaşadığı mali kriz daha da şiddetlendi.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Schmale, kurumun operasyon bölgelerinde hizmet sunabilmesi için ihtiyaç duyduğu yıllık bütçenin 1,4 milyar dolar olduğunu belirterek, "Şu an 1 milyar dolar açık var." dedi.

Schmale, "Bağış yapan devletlerin yıllık 400 milyon dolar taahhütleri var. Mevcut durumda UNRWA'nın sunduğu temel hizmetleri nisana kadar devam ettirebiliriz ancak bu taahhütler sağlanırsa mayısa kadar hizmetleri sürdürebiliriz." diye konuştu.

UNRWA'nın yaşadığı mali krizi "en kötüsü" olarak nitelendiren Schmale, "Krizin bu şekilde devam etmesi durumunda UNRWA'nın sağladığı hizmetler konusunda nisan ayı sonunda zor kararlar almak durumunda kalınabilir." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumun zor ve ciddi olduğunu vurgulayan Schmale, krizin derinleşmesinin birçok sebebi olduğunu dile getirdi.

Schmale, "En büyük destekçilerimizden birini kaybettik. ABD yılda 360 milyon doların üzerinde yardım sağlıyordu. Bunun yanı sıra Suriye ve Yemen gibi bazı ülkelerin içinde bulunduğu krizler, salgın hastalıklar özellikle de koronavirüs salgını nedeniyle de mali destek gerekiyor. Bu da UNRWA'ya yapılan yardımları etkiliyor." ifadelerine yer verdi.

- Üç yönlü eylem planı

UNRWA'nın henüz hizmetlerde kısıtlamaya gitme kararı almadığını vurgulayan Schmale, UNRWA'nın yaşadığı mali krizi atlatması için üç yönlü bir eylem planlandığını aktardı. UNRWA yetkilisi, bu planın aşamalarını şöyle anlattı:

"İlki Aralık 2019'da BM Genel Kurulunda UNRWA'nın çalışmalarına devam etmesi yönünde oy kullanan 170 ülkeden mali destek talep etmek, ikincisi bağış toplamak için bazı girişimlerde bulunmak, üçüncüsü ise UNRWA'nın bazı bütçelerini tekrar yapılandırmak."

ABD ve İsrail'in UNRWA'nın dağıtılması yönündeki talepleri gölgesinde yapılan BM Genel Kurulunda 190 üyeden 170'inin kuruluşun faaliyetlerinin devam etmesi yönünde oy kullandığını hatırlatan Schmale, kuruluşun uyguladığı karar ve talimatların BM Genel Kurulu tarafından verildiğine dikkati çekti.

Benzer bir krizle 2015'te de karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Schmale, şunları kaydetti:

"O dönem uluslararası topluma okulları açamayacağımızı ilettik. Seçim yapmak çok zordu. Öncelikle insan sağlığını etkileyen temel hizmetlerden ödün vermeme kararı aldık. Sağlık ocakları açık kaldı. Bu nedenle okulları kapatma kararı aldık. Bazı telafi dersleriyle bu açık kapatılabilirdi. Sonunda bağış yapan ülkeler gerekli finansmanı sağladı. Okullar bir ay süreyle kapalı kalmış oldu."

Öte yandan UNRWA çalışanlarının maaşlarının gelen desteklerden karşılandığını aktaran Schmale, 2018'de ABD'nin desteğini kesme kararından sonra birçok UNRWA çalışanının işlerine son verildiğini ve eğer destek gelirse tekrar işe alınacaklarının iletildiğini söyledi.

- UNRWA bünyesinde koronavirüs önlemleri

Schmale, yeni tip koronavirüsün Gazze'ye gelme riskine ilişkin ise, "Virüsler sınır tanımıyorlar. İyi olan şu ki şimdiye kadar Gazze'de bir vakaya rastlanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü ve Filistin Sağlık Bakanlığının verdiği tüm talimatların uygulanmasıyla virüsün önüne geçilebileceğini vurgulayan Schmale, UNRWA'nın Gazze'deki tıbbi imkanların kısıtlı olmasından dolayı okulların kapatılmasını da kapsayan bir dizi önlemle virüsün bölgede yayılmasını engellemeye çalıştığını belirtti.

UNRWA, koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Mart'ta bünyesindeki okulları ay sonuna kadar kapattığını açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar Gazze'de koronavirüs vakası görülmediğini açıklamıştı.



Kaynak: AA