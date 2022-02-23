Ünsüz Düşmesi ne demek, TDK'ya göre Ünsüz Düşmesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ünsüz düşmesi ne demek? Ünsüz düşmesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ünsüz düşmesi kelimesi. Peki ünsüz düşmesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ünsüz düşmesi nedir, ünsüz düşmesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜNSÜZ DÜŞMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ünsüz düşmesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ünsüz düşmesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaynaşma sırasında ekte veya kelimede bulunan ünsüzlerin birinin düşmesi: Alçak-cık > alçacık

