Unutulmaya yüz tutmuş meslekler Şahinbey’de yaşıyor

Gaziantep'in unutulmaya yüz tutmuş meslekleri arasında yer alan Sedef işlemeciliği Şahinbey Belediyesine bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nde verilen kursla yeniden hayat buluyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Unutulmaya yüz tutmuş meslekler Şahinbey’de yaşıyor

Gaziantep'in unutulmaya yüz tutmuş meslekleri arasında yer alan Sedef işlemeciliği Şahinbey Belediyesine bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nde verilen kursla yeniden hayat buluyor.

Şahinbey Belediyesi, sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde verdiği meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlara meslek öğreterek bütçelerine katkı sağlıyor. Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ne gelen kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen el işi göz nuru sedef işlemeciliğini öğreniyorlar.

Hayatımızı değiştirdi

Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ne gelerek sedef işlemeciliği kursunda eğitim alan kursiyer Türkan Dokumacı, "Yaklaşık 1 yıldır Sedefçilik kursuna geliyorum. Buraya gelmeden önce çok temkinliydim. Bu mesleği yapabilir miyim diye kendimi çok sorguladım. Çünkü çok emek isteyen bir iş. Atalarımızın unutulmaya yüz tutmuş mesleğini öğrenmek ve bu konuda kendimi geliştirdim. Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nin imkânlarından hem ben hem de çocuklarım faydalanıyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Kursiyerlerden Melek Ali, bu tür kurslarla meslek sahibi olduklarını belirterek, "Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ne daha önce çocuklarımı getiriyordum. Ben de Sedefçilik kursuna gelmeye başladım. Bu işi tam olarak öğrendiğimde oğluma satranç tahtası ile tavla yapmak istiyorum. Bizlere bu imkanı sunan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Sedef İşlemeciliği kursuna gelen Dursun Hilaloğlu, sedef işletmeciliğini öğrenerek aile bütçesine katkı sağlamak istediğini belirterek, "Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ne gelmeden önce ev hanımı olarak evde zamanımı geçiriyordum. Buraya geldikten sonra hayatım değişti. 2 yıldır Sedefçilik kursuna geliyorum. Kursa gelmeden önce eşim bana sen bu işi yapamazsın gitme diyordu. Şimdi ise yaptığım işlerle övünüyor. Öğrenmenin yaşı yok. Evdeki hanımlarda gelip bu mesleği öğrenip aile bütçelerine katkıda bulunup kendi ayakları üzerinde durabilirler" diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler Şahinbey’de yaşıyor

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler Şahinbey’de yaşıyor

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler Şahinbey’de yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Son Haberler
Kirazlıdere ve Andık Deresi yol bölgesine çelik tel döşeniyor
Kirazlıdere ve Andık Deresi yol bölgesine çelik tel döşeniyor
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!