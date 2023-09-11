Unutulmaya yüz tutmuş meslekler Şahinbey’de yaşıyor

Gaziantep'in unutulmaya yüz tutmuş meslekleri arasında yer alan Sedef işlemeciliği Şahinbey Belediyesine bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nde verilen kursla yeniden hayat buluyor.

Şahinbey Belediyesi, sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde verdiği meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlara meslek öğreterek bütçelerine katkı sağlıyor. Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ne gelen kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen el işi göz nuru sedef işlemeciliğini öğreniyorlar.

Hayatımızı değiştirdi

Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ne gelerek sedef işlemeciliği kursunda eğitim alan kursiyer Türkan Dokumacı, "Yaklaşık 1 yıldır Sedefçilik kursuna geliyorum. Buraya gelmeden önce çok temkinliydim. Bu mesleği yapabilir miyim diye kendimi çok sorguladım. Çünkü çok emek isteyen bir iş. Atalarımızın unutulmaya yüz tutmuş mesleğini öğrenmek ve bu konuda kendimi geliştirdim. Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nin imkânlarından hem ben hem de çocuklarım faydalanıyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

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Kursiyerlerden Melek Ali, bu tür kurslarla meslek sahibi olduklarını belirterek, "Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ne daha önce çocuklarımı getiriyordum. Ben de Sedefçilik kursuna gelmeye başladım. Bu işi tam olarak öğrendiğimde oğluma satranç tahtası ile tavla yapmak istiyorum. Bizlere bu imkanı sunan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Sedef İşlemeciliği kursuna gelen Dursun Hilaloğlu, sedef işletmeciliğini öğrenerek aile bütçesine katkı sağlamak istediğini belirterek, "Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ne gelmeden önce ev hanımı olarak evde zamanımı geçiriyordum. Buraya geldikten sonra hayatım değişti. 2 yıldır Sedefçilik kursuna geliyorum. Kursa gelmeden önce eşim bana sen bu işi yapamazsın gitme diyordu. Şimdi ise yaptığım işlerle övünüyor. Öğrenmenin yaşı yok. Evdeki hanımlarda gelip bu mesleği öğrenip aile bütçelerine katkıda bulunup kendi ayakları üzerinde durabilirler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)