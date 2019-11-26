Ünverdi, Uluslararası Forumda göçle gelenlerin Gaziantep ekonomisine etkilerini anlattı

Gaziantep Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu'nda düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ":iz bu zaman içerisinde birlikte yaşama ve sosyal barışın sağlanması için de çaba gösterdik. Çünkü insanların karnının doyduğu yerde sorun çıkmaz. Bu sebeple sosyal barışın temelinde ekonomik entegrasyon var" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) iş birliğinde, "Acil Durumdan Dayanıklılığa ve Kalkınmaya" temasıyla Uluslararası Belediye Forumu 2019 toplandı.

TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Batu'nun moderatörlüğünü yaptığı Belediyeler İçin İş Oluşturumu ve Sürdürülebilir Geçim Kaynakları Bağlamında Özel Sektör Ortaklıklarının Önemi Oturumu'na GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği Başkanı (SIAD) Khaled Bablli, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatör Yardımcısı Ayşegül Yalçın Eriş, Bosna Hersek Bıhac Belediye Başkanı uhret Fazli, Avustralya Sürdürülebilir Finans İnsiyatifi Politika ve Savunuculuk Başkanı Gordon Noble, Bulgaristan Vitosha Belediye Başkanı Teodor Petkov konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasına düzenlenen panelin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını dileyerek başlayan Adnan Ünverdi, "2011 yılında Suriye'den gelen göçle beraber Gaziantep'in nüfusu bir anda 500 bin arttı. Avrupa'daki ülkeler bile bu kadar mülteciye ev sahipliği yapmazken biz şehir olarak birlikte yaşamaya başladık. Bu insanlara geri dönün diyemezdik. Biz komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir anlayışından gelen bir kültüre sahibiz. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmak durumundaydık. Bunun için de insani yaşam koşullarını sağlamak için projeler yürüttük. Tabii biz bu zaman içerisinde birlikte yaşama ve sosyal barışın sağlanması için de çaba gösterdik. Çünkü insanların karnının doyduğu yerde sorun çıkmaz. Sosyal barışın temelinde de ekonomik entegrasyon var. Gaziantep sanayi odası olarak kendi vatandaşlarımızla birlikte şehrimizde yaşayan Suriyelilerin meslek ve iş sahibi olabilmeleri için kamu kurumlarımız ve uluslararası kuruluşlar ile çok önemli projeler gerçekleştirdik. 2017 yılında kurduğumuz GSO Mesleki Eğitim Merkezi projemizde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Alman Uluslararası İşbirliği kurumu (GIZ) ile işbirliği içerisinde farklı alanlarda mesleki eğitim programları düzenledik ve işbirliklerimiz devam ediyor. Şu ana kadar da 6 bin kişiye mesleki eğitim verdik. Yüzde 35'ini de iş sahibi yaptık. Bu vesileyle atölyelerimizin kurulmasında büyük destekleri olan UNDP" ye, işbirliği yaptığımız ILO, GIZ, FAO ile tüm proje ortaklarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasında bu sürecin devamı olarak GSO Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) ile Türkiye'de bir ilk olarak kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) hakkında bilgiler veren Ünverdi, Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin önemine işaret ederek uluslararası yatırımcıları Gaziantep ve bölgeye çekmek istediklerini kaydetti.

Ünverdi, "Şimdi sınırın hemen öbür tarafında güvenli bölge kuruluyor. Suriye'de suların durulması ve devletimizin de verdiği teşviklerle bölgenin yeniden yapılandırılmasında rol oynamak isteyen ulusal ve uluslararası firmaları bu bölgeye yatırım yapmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA