Ünye’de ilköğretim haftası kutlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası programı kutlama düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ünye’de ilköğretim haftası kutlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası programı kutlama düzenlendi.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda çeşitli etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmaları sergilendi. Programda, Anafarta İlkokulu öğrencileri tarafından 1'nci sınıfa yeni başlayan öğrencilere çiçek verildi.

Programda konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, okullardaki sorunu el birliği ile çözüme kavuşturulması noktasında çalıştıklarını belirterek, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, programda yaptığı konuşmada, "Eğitim ve öğretimde aynı zamanda müfredat sistemi önemli olduğu gibi özellikle veli öğretmen ve öğrenci üçgeninin de çok önemli olduğunu ve özelikle de veli öğretmen ve öğrenci arasındaki koordinasyon ve uyumu da öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasında çok önemli bir yer tuttuğunu belirtmek istiyorum. Sizlerin bu gayretlerine katkı sağlayarak, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında bizlere ve sizlere sorumluluk düşüyor. Aynı şekilde üzerimize düşen sorumluluğu bizlerde yerine yetirmek adına her daim sizlerin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Öğrencileri vatanını ve milletini seven birey olarak yetiştirmek için çabaladıklarını ifade eden Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise, öğrencilerin sadece bulunduğumuz zamana değil, geleceğin dünyasına hazırlandıklarını ifade etti. Tokgöz, "Onları milli teknoloji hamlesiyle kalkınan ülkemizin nitelikli bireyler olmak için proje çalışmalarına öncelik veriyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle Türkiye Yüzyılı hedefine yürürken bu süreci her alanda başarının, kalkınmanın, bilim ve teknolojinin değerleri ve istikbali yüzyılı olarak inşa etmenin azim ve kararlılığındayız" dedi.

Program daha sonra şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ile devam ederken, ilçe protokolü ise teknolojik ve bilimsel çalışmaların yer aldığı stantları gezerek incelemelerde bulundu.

Ünye’de ilköğretim haftası kutlandı

Ünye’de ilköğretim haftası kutlandı

Ünye’de ilköğretim haftası kutlandı

Ünye’de ilköğretim haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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