Ünye’de kaza : 1 yaralı
Kaza, bugün saat 12.10'da Burunucu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Sekmen idaresindeki motosiklet, park halindeki aracını çıkarmaya çalışan Nazan Yılmaz (41) yönetimindeki otomobile çarptı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.10'da Burunucu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Sekmen idaresindeki motosiklet, park halindeki aracını çıkarmaya çalışan Nazan Yılmaz (41) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada motor sürücüsü Nihat Sekmen yaralandı. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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