Ünye’de yatırımlar durmadı

Ünye Belediyesi 2019 yılı ilk meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Belediye meclisinin 2019 yılı ilk olağan toplantısında konuşan Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, çalışmalar, projeler ve gelişmelerle ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi. Sezgül, çok önemli projeler ile ilgili somut gelişmeler kaydettiklerini söyledi.

"Üniversite alanının tahsis işlemi gerçekleşti"

Ünye'de bulunan eski havaalanının Ordu Üniversitesine Ünye Yerleşkesi için kullanılmak üzere tahsis işlemenin gerçekleştiğini belirten Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, "Fakülte alanının tahsisi iptal edilmişti. Öncelikle bu meseleye bir çözüm yolu bulmayı hedeflemiştik. Bu konuda mücadelemizi verdik ve ilgili dairelerle görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu süreçte deyim yerindeyse zaman karşı bir yarış verdik. Gelinen sonuç itibariyle Ünye eski havaalanı yerleşke alanı olarak ordu üniversitesine 49 yıllığına tahsis edilmiş oldu" dedi.

"Tabakhane Deresi Batı Yakası yol çalışması hız kazandı"

Niksar caddesinde ki trafik yükünü azaltmak için de çalışmalara hız verdiklerini belirten Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, şu bilgiyi verdi: "Niksar caddesinin trafik yoğunluğu ile yıllardır karşı karşıyayız. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışarak Tabakhane Deresinin batı yakası ile ilgili çalışmalara başladık. Sahil şeridinden başlamak üzere Bayramca köprüsüne kadar olan kısımda çalışmalar hızlı bir şekilde bitirilecek. Öte taraftan diğer bir ekip ise Ünye Sanayi kısmından başlayarak üst kısımdan yol çalışmalarına başladı. Böylece en kısa zamanda batı yakası yolunu hizmete almış olacağız. Daha önce bu güzergâhta bulunan bazı binaların istimlakinin yapılamamasından dolayı yol genişletme çalışmaları yapılamamıştı. Biz her iki taraftan çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz. Mevcut hali ile istimlaki yapılamamış binaların önünden de bir araç geçebilecek mesafe var. Biz bu nedenle tek araçlık mesafe olan yerlerde de çalışmaları yapalım ve hizmete alalım istedik. Böylece kalan süreçte de istimlak çalışmalarını önünü açmış oluruz diye düşünüyoruz."

Organize Sanayi Bölgeleri için 197 milyon lira kaynak

Ünye'de istihdam sorununu kalıcı olarak çözecek projelerden bir tanesi olan Ünye Organize Sanayi bölgesi ile ilgili süreç hakkında da bilgi veren Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, şöyle konuştu: "Organize Sanayi Bölgesi özellikle istihdam açısından çok önemli. Bizler istihdam sorununun sadece kamu alımları ile çözülemeyeceğinin bilincindeyiz. Özellikle kamuya da bu anlamda daha fazla yük binmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde başlattık. Türkiye'de Organize sanayi bölgeleri ile ilgili daha önce 17 milyon lira olarak aktarılan kaynağın üzerine 180 milyon lira daha aktarıldığı bilgisine ulaştık. Böylece Türkiye genelinde OSB'ler için 197 milyon lira gibi bir kaynak ayrılmış oldu. Bu kaynaktan Ünye'nin de payını alacağına inanıyoruz."

Kamyon Garajı kent dışına taşınıyor

Ünye'nin kanayan yaralarından birinin de Kamyon Garajı meselesi olduğunu dile getiren Ünye Belediye Başkan Vekili Sezgül, garajın kent dışına taşınacağını belirtti. Sezgül, "Bu konuda birkaç yer tespiti yapmıştık. Bu yerlerden Ünye Sebze ve Meyve halinin arkasında bulunan bir alan ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. İşlemler tamamlandığında kamyon garajımızı kent merkezi dışına taşımış olacağız" bilgisini verdi.

Oto Galericiler Sitesi projesi hayata geçiyor

Ünye'ni acil çözülmesi gereken konularından birinin de oto galerici esnafı ile ilgili olduğunu belirten Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, "Özellikle galerici esnafımız yoğun olarak sahil şeridinde faaliyet gösteriyor ve araçlar kaldırımları işgal ediyor. Bu konuda da hızlı bir çalışma sürecinin içine girdik. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Daha önce kamyon garajı olarak Ordu Büyükşehir Ünye Belediyesi'nden devraldığı alanı tekrar 25 yılığına Ünye Belediyesine devredecek. Bu alana Oto Galericiler Sitesi yaparak hizmete sunacağız ve önemli bir sorunu daha geride bırakmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA