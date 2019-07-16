Ünyeli vatandaşlar meydanlara indi

Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi Ordu'nun Ünye ilçesinde de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı gerçekleştirildi.

Program Burunucu Mahallesi Sahil Yolu'ndan Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe genç yaşlı kadın çocuk çok sayıda kişi katıldı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez ve Ömer Halisdemirler Ölmez" sloganları atan gençler yürüyüş sırasında tekbir getirdi. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti. Program 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimini anlatan belgeselle devam ederken protokol söz aldı.

"Bu Millet Fetö Eliyle Türkiye'nin Hizaya Sokulmasına İzin Vermemiştir"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı konuşmasında,"Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir tarafta 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü yaşarken diğer taraftan da Dünya'da eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu millet FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine izin vermemiştir. Yıldönümleri aynı zamanda muhasebe ve murakabe günüdür. Ülke olarak ve devleti yönetenler olarak 15 Temmuz gecesi ve sonrası yaşananlardan çok büyük dersle çıkardığımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Darbe Girişiminde Bulunanlar Asker Değil Çapulcudur"

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise " 15 Temmuz tarihimizde bir milattır. Bunun üzerine çok söz söylendi ve çok söz daha söylenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin demokrasi, hukuk, anayasal düzen tarafında saf tutarak göğsünü siper etmesi, yine polisimizin, jandarmamızın ve ordumuzun içerisindeki hukuk devletine, müesses nizama, anayasamıza saygılı ordu mensuplarımızın kararlı duruşuyla bu hain darbe girişimi bastırılmıştır. Zaten ben darbe girişiminde bulunanlara ben asker demiyorum. Anayasasını tanımayan, milletini tanımayan, milletinin üzerine tank sürüp ateş eden o asker değil ancak ve ancak çapulcudur. Onlar belki bin bir tane ve entrika ile soru çalarak o şerefli üniformayı giymişlerdir lakin bu millet zamanı geldiğinde o üniformayı çıkarmayı bilir" dedi.

Program konuşmaların ardından şiir dinletisi ile devam etti. Gece yarısına kadar devam edecek programda saat 00.13'ü gösterdiğine ülke genelinde tüm camilerde sela okunacak. Programa ayrıca Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil İbrahim Güler, Ağır Ceza Reisi Metin Özmen, Ünye 1957 Spor Kulübü Başkanı Hamza Alp, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA