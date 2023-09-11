Ünye’nin mahallelerinde meydan yapım çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi, beldeden dönüşen mahallelerde başlattığı meydan yapım çalışmalarını Pelitliyatak Mahallesi'nde sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ünye’nin mahallelerinde meydan yapım çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi, beldeden dönüşen mahallelerde başlattığı meydan yapım çalışmalarını Pelitliyatak Mahallesi'nde sürdürüyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatıyla beldeden dönüşen mahallelerde başlatılan meydan çalışmaları devam ediyor. Tekkiraz ve Erenyurt Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaların ardından ekipler, Pelitliyatak Mahallesi'nde çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, Belediye Meclis Üyeleri Yılmaz Turan ve Yılmaz Gürkan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Meydan çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Tavlı, "Beldelerimizden dönüşmüş mahallelerimizde meydan çalışması kararı almıştık. Tekkiraz meydan düzenlemesini tamamladık. Erenyurt Mahallemizin de caddelerinde düzenleme yaparak aydınlatma çalışmasını tamamladık. Pelitliyatak Mahallesi'nde kapalı halı saha ile birlikte meydan düzenleme çalışmasına başladık. Bu çalışmalarımızı yaklaşık 1 ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayıp kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Ünye’nin mahallelerinde meydan yapım çalışmaları sürüyor

Ünye’nin mahallelerinde meydan yapım çalışmaları sürüyor

Ünye’nin mahallelerinde meydan yapım çalışmaları sürüyor

Ünye’nin mahallelerinde meydan yapım çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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