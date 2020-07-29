UPS Kargo Arefe Günü açık mı 2020? UPS Kargo Arefe Günü çalışma saatleri

Kurban Bayramı'na az bir süre kala bayram öncesi kargo şirketleri üzerinden gönderi yapacak olan vatandaşların gözü UPS Kargo Arefe Günü çalışma saatlerine çevrildi. UPS Kargo çağrı merkezi sabah 08.30 ile akşam 17.30 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermektedir. Peki UPS Kargo Arefe Günü açık mı 2020? İşte UPS Kargo Arefe Günü çalışma saatleri...

UPS KARGO HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

UPS Kargo hafta içi her gün sabah saat 09.00'da başlar ve akşam saat 18:00’da kapanır. Öte yandan hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet verir. UPS kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI 2020?

UPS Kargo firması yetkililerinden edinilen bilgiye göre UPS Kargo Arefe Günü çalışmayacaktır.

UPS KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞACAK MI?

Öte yandan ek olarak UPS Kargo'nun Kurban Bayramı boyunca açık olmayacağı bilgisi paylaşılmıştır. Bayramın ardından yeniden müşterilerine hizmet verecektir.

UPS KARGO HAKKINDA

United Parcel Service, 28 Ağustos 1907'de Seattle'de Amerikan Posta Şirketi olarak James E. Casey tarafından kurulmuştur ve 1919 yılında United Parcel Service olarak adını değiştirmiştir.

UPS Standart hizmeti, Türkiye genelinde günü belirli, planlı teslimat hizmeti sunmaktadır.

• Türkiye’nin 81 ilini kapsayan güvenilir, günü belli teslimat

• Ücret farkı alınmaksızın kapıdan kapıya teslimat

• Paket alımından teslimatına kadar gönderici ve/veya alıcıyı bilgilendirme seçenekleri (Teslim edildi ise teslim oldu bilgisi, teslim edilmediyse özel durum bilgisi)

• Paket alımından teslimatına kadar internet üzerinden takip imkanı

• Pazar teslimatı

• Sektörde farklılaşan, çok sayıda ek hizmet seçeneği mevcuttur.