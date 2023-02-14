Uran Bislimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uran Bislimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uran Bislimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uran Bislimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uran Bislimi 25 Eylül 1999 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uran Bislimi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Uran Bislimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uran Bislimi'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Uran Bislimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Uran Bislimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uran Bislimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uran Bislimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2015 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U21

16 Temmuz 2019 yılında FC Schaffhausen

19 Temmuz 2022 yılında FC Lugano

Uran Bislimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uran Bislimi şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Uran Bislimi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Concordia Basel, FC Basel

Kosova takımında 22 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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