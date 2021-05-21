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Uran isminin anlamı nedir, Uran ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Uran isminin anlamı; yetenekli, usta, becerikli demektir. Bu içeriğimizde Uran isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Uran isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Uran isminin anlamı nedir, Uran ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Uran isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Uran ismi ne demek, Uran ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Uran isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Uran İsminin anlamı nedir? TDK Uran anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Uran ismi sanayi anlamında bulunmaktadır.

Uran İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Uran ismi geçmemektedir.

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Uran isminin kökeni:

Uran ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Uran isminde 22 kişi vardır.

Uran isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Uran isminin rengi:

Barut

Uran ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Uran isminin Harf Analizi Nedir ?

Uran ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Uran isminin Numerolojisi Kaçtır?

Uran ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U : 25

R : 21

A : 1

N : 17

= 64 Uran İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

Uran ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Uran isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Uran isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

U: 3   R: 9   A: 1   N: 5 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Uran isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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