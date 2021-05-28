Uras isminin anlamı nedir, Uras ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Uras isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Uras ismi ne demek, Uras ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Uras isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Uras İsminin anlamı nedir? TDK Uras anlamı:

Uras isminin anlamı TDK'da yer almamaktadır.

Uras İsmi Kuranda geçiyor mu?

Uras ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Uras isminin kökeni:

Uras ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 5128 kişi Uras ismini kullanmaktadır.

Uras isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Uras isminin rengi:

Kuşkonmaz

Uras ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Uras isminin Harf Analizi Nedir ?

Uras ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Uras isminin Numerolojisi Kaçtır?

Uras ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U : 25

R : 21

A : 1

S : 22

= 69 – Uras İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

Uras ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Uras isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Uras isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

U: 3 R: 9 A: 1 S: 1 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Uras isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!