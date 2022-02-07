Uray ne demek, TDK'ya göre Uray kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Uray ne demek? Uray TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi uray kelimesi. Peki uray ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre uray nedir, uray kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

URAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Uray kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre uray kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belediye

