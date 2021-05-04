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Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç ayrıldı mı? Neden ayrıldı, ilişki bitti mi?

Geçtiğimiz aylarda ilişkileriyle magazin gündemine gelen Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç ikilisi bu kez ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Son çıkan haberlere göre ikilinin ayrıldıkları konuşuluyor. Peki Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç ayrıldı mı? Neden ayrıldı, ilişki bitti mi? sorularının cevabı haberimizde...

Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç ayrıldı mı? Neden ayrıldı, ilişki bitti mi?

Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç'ın hızlı bir şekilde başlayan aşkları aynı süratle bitti mi? Geçtiğimiz aylarda ilişki yaşamaya başlayan ikili her hareketiyle magazin gündeminde yer aldılar. Şimdi ise çıkan haberler ayrıldıkları yönünde. Çifti birbirine çok yakıştıran hayranları haberin gerçek olup olmadığını merak ediyor. Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç ayrıldı mı? Neden ayrıldı, ilişki bitti mi? Detaylar haberimizde...

URAZ KAYGILAROĞLU VE BERRAK TÜZÜNATAÇ AYRILDI MI? NEDEN AYRILDI, İLİŞKİ BİTTİ Mİ?

Geçtiğimiz şubat ayının sonlarına doğru ilişki haberleri çıkan Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç çifti bir süre açıklama yapmasa da Kaygılaroğlu'nun hikayesinde şarkı paylaşarak Tüzünataç'ı etiketlemesiyle aşklarını ilan etmişti. 

Her yaptıklarıyla magazin gündemine gelen çift hayranları tarafından çok yakıştırılmıştı. Yılın çifti oldukları konuşulan Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç çiftinden üzücü haber geldi. 

Şubat ayında beraberlikleri başlayan İkilinin ayrıldıkları ortaya çıktı. Ayrılık sebebinin ise birbirlerine uyum sağlayamadıkları için olduğu ileri sürüldü..

Ayrılık sonrası Tüzünataç arkadaşlarıyla detoks kampına giderken Kaygılaroğlu kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti.

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