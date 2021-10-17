Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılmıştı! Berrak Tüzünataç aşkı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'de buldu! Bir dönem Uraz Kaygılaroğlu ile sevgili olan Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı.

Birkan Sokullu, Berk Suyabatmaz, Ali Yörenç ve son olarak Uraz Kaygılaroğlu ile birliktelik yaşayan Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Tüzünataç 523 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğraf yayınladı. Yunan adalarında tatil yapan ikili, yaptıkları romantik paylaşımlarla aşklarını ilan etti. "AŞK HAYATIM ÇOK İYİ" 29 yaşındaki Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan 36 yaşındaki Berrrak Tüzünataç geçtiğimiz haftalarda "Aşk hayatım çok iyi" açıklamasını yapmıştı. Berrak TüzünataçRafael Cemo Çetin