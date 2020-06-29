Uraz Kaygılaroğlu'ndan eski eşi Melis İşiten' e doğum günü mesajı!

Sefirin Kızı dizisinin yakışıklı ismi Uraz Kaygılaroğlu'ndan eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Kızı Ada ve eski eşi ile olduğu bir kareyi yayınlayan oyuncu, "Nice yaşlara Melis" notunu düştü.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sürpriz bir şekilde İşiten ile yollarını ayırma kararı alan Kaygılaroğlu'nun bu paylaşımı ikili yeniden bir araya mı geliyor? sorularını da beraberinde getirdi.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile dünya evine girmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına almıştı.

Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile boşandıktan sonra Instagram'dan uzun bir süre kaldırmadığı aşk pozlarını geçtiğimiz ay silmişti.