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Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül açıklaması

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin kızı adlı diziden ayrılan eski rol arkadaşı Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında konuştu. Geçirgen bağırsak sendromu yaşayan Atagül'ün durumunun daha iyiye gittiğini ifade etti.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül açıklaması 1110

Star TV'de yayınlanan fenomen dizi Sefirin Kızı'na veda eden Uraz Kaygılaroğlu, komedyen Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Erşan Kuneri' adlı projesinde yer alacak.