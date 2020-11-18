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Uraz Kaygılaroğlu'ndan "Vazgeç Gönül" performansı

Zeynep dizdar ve bir çok grubun coverladığı 'Vazgeç Gönül' adlı şarkıyı bu defa ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu seslendirdi. Kaygılaroğlu'nun o anları daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan "Vazgeç Gönül" performansı

Bu aralar Sefirin Kızı adlı diziyle her hafta gündeme gelen ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 'Vazgeç Gönül' adlı şarkıyı söyledi. Kaygılaroğlu'nun o anları sosyal medyada paylaşıldı.

Üç yaşında Ada adında bir kızı olan Kaygılaroğlu'nun gönderisi sevenleri ikiye böldü. Kimileri, "Bu şarkıyı dinlemeye maruz kaldığım için kulaklarımdan özür dilerim" diğer taraftan ise, "Bir şeyin de güzel olmasın be adam" tarzı yorumlar aldı.

"BABA- KIZI İLİŞKİSİ SOSYAL MEDYADA ÇOK SEVİLİYOR"

33 yaşındaki oyuncu Kaygılaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin kalbini çalmaya devam ediyor. Özellikle kızı Ada Kaygılaroğlu ile paylaşımları takipçileri tarafından olumlu yorumlar topluyor. "Kızınız ile ilişkiniz çok seviliyor. Yorumlarda hep 'Uraz Kaygılaroğlu, sen muhteşem bir babasın' diye bahsediliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise: "Her baba gibi evladımı seviyorum" yanıtını vermişti.

 

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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