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Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi kim? Kiminle aşk yaşıyor?

Geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç çifti yollarını ayırdı. Bunun ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığı merak ediliyor. Peki Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi kim? Kiminle aşk yaşıyor? İşte detaylar...

Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi kim? Kiminle aşk yaşıyor?

Aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç çifti geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları haberleriyle gündem olmuştu. Şimdi ise Uraz Kaygılaroğlu'nun gönlünü başka bir güzele kaptırdığı söyleniyor. Peki Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi kim? Kiminle aşk yaşıyor? yanıtı haberimizden bulabilirsiniz...

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM? KİMİNLE AŞK YAŞIYOR?

Demet Evgar ve Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla Fethiye'de tatil yaparken görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşkıyla da görüntü verdi.

36 yaşındaki manken Berrak Tüzünataç'tan ayrılan 33 yaşındaki oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bu ayrılığın hemen ardından kendisi gibi oyuncu olan Gülcan Arslan'la yeni bir aşka yelken açtı.

Birlikte tatil yapan taze aşıklar, öpüşürken objektiflere yansıdı. Aşıkların oldukça mutlu olduğu da görüldü.

Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi kim? Kiminle aşk yaşıyor?

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986 Sakarya doğumludur. 35 yaşındaki oyuncunun boyu 1.72 cm'dir. Aslen Sakaryalı olan Arslan, üç çocuktan en küçük olandır. 

Ortaokul ve lise zamanlarında oyunculukla ilgili bir düşüncesi olmayan Gülcan Arslan, lise bittikten sonra Almanya'da yaşayan ablasının yanına gitti. 

Gülcan Arslan hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi film, dizide oynadı?

Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi kim? Kiminle aşk yaşıyor?

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