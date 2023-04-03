Urban Trobec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Urban Trobec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Urban Trobec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Urban Trobec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.