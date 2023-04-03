Urban Trobec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Urban Trobec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Urban Trobec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Urban Trobec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Urban Trobec 1 Şubat 2005 tarihinde Slovenj Gradec şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Urban Trobec Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Urban Trobec, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Urban Trobec'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Urban Trobec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Urban Trobec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Urban Trobec şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.