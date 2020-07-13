Ürdün Dışişleri Bakanı ile UNRWA Genel Komiseri'nden "UNRWA'ya destek" vurgusu

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerine devam edebilmesi için siyasi ve mali destek toplamaya devam edildiğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret için ülkede bulunan UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, başkent Amman'daki bakanlık merkezinde Safedi ile bir araya geldi.

Görüşmede, uluslararası toplumun 130 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğu geçen ay düzenlenen UNRWA'ya destek konferansının sonuçları ele alındı.

Söz konusu konferansın sonuçları üzerine inşa edilecek adımlar ve UNRWA için sürekli mali desteğin sürdürülmesinin sağlanması konularını da görüşen ikili, UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerine devam edebilmesi için siyasi ve mali destek toplamaya devam edildiğini kaydetti.

Lazzarini'nin Ürdün ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

BM Genel Kurulu tarafından 1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla Filistinli mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin desteğini kestiği 2018'den beri finansal sorunlar yaşayan UNRWA'ya destek için 23 Haziran'da yardım taahhüdü konferansı düzenlenmişti. Konferansta donörlerin 130 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA