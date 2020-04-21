Ürdün Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor

AMMAN (AA) - Ürdün hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uyguladığı sokağa çıkma yasağını ramazan ayında iki günden bir güne düşürme kararı kaldı.

Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, Sağlık Bakanı Saad Cabir ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ramazan ayında vatandaşlara sokağa çıkma yasağının yalnızca cuma günü uygulanacağını belirtti.

Adayile, ramazan ayı boyunca vatandaşların sabah 10.00 ile akşam 18.00 arasında dışarı çıkmalarının serbest olacağını kaydetti.

Ülke genelinde 24 Nisan'da 24 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktaran Adayile, Kovid-19 vakalarının çok olması üzerine 26 Mart'ta karantinaya alınan İrbid ilinin karantina durumunun gelecek hafta gözden geçirileceğini belirtti.

Ürdün'de geçen haftalarda cuma ve cumartesi günleri olmak üzere 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

- Sınır kapılarında 3 vaka tespit edildi



Sağlık Bakanı Cabir ise toplantıda yaptığı açıklamada, sınır kapılarından giriş yapan tır şoförlerinden biri Ürdünlü 3 kişide Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Son vakalarla, birlikte ülkede yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı toplam 428'e yükseldi.

Bakan Cabir, virüse yakalanan hastalardan 15'inin daha iyileştiğini ve toplam iyileşen sayısının 297'ye yükseldiğini kaydetti.

Cabir, Kovid-19 nedeniyle yeni ölümlerin olmadığına dikkati çekerek, ülkede salgın nedeniyle toplam can kaybının 7 olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA