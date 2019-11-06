Ürdün’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı

Ürdün'de bıçaklı bir saldırgan turistlere saldırdı. Saldırıda 3 turist, 1 tur rehberi ve 1 de güvenlik gücü personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Jerash şehrinde meydana geldi. Al Rai gazetesinde, yer alan habere göre, bıçaklı bir kişi turistlere saldırdı. Saldırgan 3 turisti ve 1 de tur rehberini yaraladı. Bu sırada bir güvenlik gücü personeli de yakaladığı saldırganı gözaltına almaya çalışırken yaralandı. Ayrıca, saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA