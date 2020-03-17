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Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1500 tutuklu serbest bırakıldı

AMMAN (AA) - Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında, 1500 tutukluyu serbest bırakma kararı aldı.Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı Ali el-Mubeyyidiyn, koronavirüsle mücadele...

Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1500 tutuklu serbest bırakıldı

AMMAN (AA) - Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında, 1500 tutukluyu serbest bırakma kararı aldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı Ali el-Mubeyyidiyn, koronavirüsle mücadele kapsamında, kabahat suçlarından tutuklu bulunan ve yargılamalarına devam edilen 1500 kişinin serbest bırakılması kararı alındığını duyurdu.

Ürdün'de şu ana kadar 35 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Kaynak: AA




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