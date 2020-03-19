Ürdünlü hukukçudan Suudi Arabistan'a "Ürdünlü tutukluları serbest bırakın" çağrısı

AMMAN (AA) - Suudi Arabistan'daki Ürdün Siyasi Tutuklular Komitesi Başkanı Hıdır el-Meşayih, ülkedeki birçok hapishanede tutuklular arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskinin "kaçınılmaz" bir hale geldiğini belirterek, Ürdünlü tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Meşayih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir hapishanede tutuklulardan bazılarında virüs tespit edildiğini biliyoruz. Bu, tüm tutuklular açısından tehlike teşkil ediyor." dedi.

Ürdünlü tutukluların asılsız suçlamalarla alıkonulduğunu söyleyen Meşayih, uluslararası insan hakları örgütlerinin virüsün tutuklulara bulaşmaması ve bundan korunmaları için harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Ürdünlü hukukçu Meşayih, "Suudi Arabistan hapishanelerinde yaklaşık 30 Ürdünlü tutuklu bulunuyor. Hepsi de siyasi meselelerden dolayı tutuklanan kişiler." ifadelerini kullandı.

Tüm tutukluların hayatlarının korunması amacıyla serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Meşayih, tutukluların acilen serbest bırakılması amacıyla Suudi Arabistanlı yetkililer nezdinde girişimde bulunması için Ürdün'deki ilgili makamlara başvuruda bulunduklarını aktardı.

Suudi Arabistan'dan ve Ürdün'den, bazı tutukluların virüse yakalandığı konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Filistin davasına mali destek sağlamak gibi suçlamalarla Şubat 2019'da ülkede ikamet eden bazı Ürdünlü ve Filistinlileri tutuklamıştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, dün ülkede 67 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 238'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA