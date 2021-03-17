Ürdün'ün Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ürdün'ün Bayrağı Nasıldır?
Ürdün'ün Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Ürdün'ün resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Ürdün hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Ürdün ya da resmî adıyla Ürdün Haşimi Krallığı, Orta Doğu'da bulunan bir Arap ülkesidir. Kuzeyinde Suriye, kuzeydoğusunda Irak, güneyinde ve doğusunda Suudi Arabistan, batısında İsrail ve Batı Şeria yer almaktadır.
Ürdün'ün Başkenti?
“Amman” şehri Ürdün'ün başkentidir.
Ürdün'ün Para Birimi Nedir?
“Ürdün Dinarı” Ürdün'ün para birimidir.
Ürdün'ün Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Ürdün'ün telefon alan kodu : + 962
Ürdün'ün Türkçe Ülke Telaffuzu
Ürdün
Ürdün'ün Türkçe Başkent Telaffuzu
Amman
Ürdün'ün İngilizce Ülke Telaffuzu
Jordan
Ürdün'ün İngilizce Başkent Telaffuzu
Amman
Ürdün'ün Başkent Ülke İçi Telaffuzu
‘Ammān
Ürdün'ün Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Al-’Urdun
Ürdün'ün Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça