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Ürdün'ün Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ürdün'ün Bayrağı Nasıldır?

Ürdün'ün Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Ürdün'ün resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Ürdün hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Ürdün'ün Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ürdün'ün Bayrağı Nasıldır?

Ürdün ya da resmî adıyla Ürdün Haşimi Krallığı, Orta Doğu'da bulunan bir Arap ülkesidir. Kuzeyinde Suriye, kuzeydoğusunda Irak, güneyinde ve doğusunda Suudi Arabistan, batısında İsrail ve Batı Şeria yer almaktadır.

Ürdün'ün Başkenti?

“Amman” şehri Ürdün'ün başkentidir.

Ürdün'ün Para Birimi Nedir?

“Ürdün Dinarı” Ürdün'ün para birimidir.

Ürdün'ün Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Ürdün'ün telefon alan kodu : + 962

Ürdün'ün Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ürdün'ün Bayrağı Nasıldır?

Ürdün'ün Türkçe Ülke Telaffuzu

Ürdün

Ürdün'ün Türkçe Başkent Telaffuzu

Amman

Ürdün'ün Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ürdün'ün Bayrağı Nasıldır?

Ürdün'ün İngilizce Ülke Telaffuzu

Jordan

Ürdün'ün İngilizce Başkent Telaffuzu

Amman

Ürdün'ün Başkent Ülke İçi Telaffuzu

‘Ammān

Ürdün'ün Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ürdün'ün Bayrağı Nasıldır?

Ürdün'ün Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Al-’Urdun

Ürdün'ün Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Ürdün'ün Bayrağı Nasıldır?

Ürdün'ün Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ürdün'ün Bayrağı Nasıldır?

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