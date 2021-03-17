Ürdün'ün Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ürdün'ün Bayrağı Nasıldır?

Ürdün ya da resmî adıyla Ürdün Haşimi Krallığı, Orta Doğu'da bulunan bir Arap ülkesidir. Kuzeyinde Suriye, kuzeydoğusunda Irak, güneyinde ve doğusunda Suudi Arabistan, batısında İsrail ve Batı Şeria yer almaktadır.

Ürdün'ün Başkenti?

“Amman” şehri Ürdün'ün başkentidir.

Ürdün'ün Para Birimi Nedir?

“Ürdün Dinarı” Ürdün'ün para birimidir.

Ürdün'ün Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Ürdün'ün telefon alan kodu : + 962

Ürdün'ün Türkçe Ülke Telaffuzu

Ürdün

Ürdün'ün Türkçe Başkent Telaffuzu

Amman

Ürdün'ün İngilizce Ülke Telaffuzu

Jordan

Ürdün'ün İngilizce Başkent Telaffuzu

Amman

Ürdün'ün Başkent Ülke İçi Telaffuzu

‘Ammān

Ürdün'ün Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Al-’Urdun

Ürdün'ün Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Ürdün'ün Bayrağı Nasıldır?