Ürdün'ün Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Ürdün'ün Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Ürdün ya da resmî adıyla Ürdün Haşimi Krallığı, Orta Doğu'da bulunan bir Arap ülkesidir. Kuzeyinde Suriye, kuzeydoğusunda Irak, güneyinde ve doğusunda Suudi Arabistan, batısında İsrail ve Batı Şeria yer almaktadır.

Ürdün'ün Nüfusu Kaç Kişidir?

Ürdün 6473600 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 106. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00083 olduğu görülmektedir.

Ürdün'ün Müslüman Nüfus sayısı 6,202,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 98,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Ürdün'ün Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Ürdün'ün yüz ölçümü 89129 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Ürdün'ün Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 540 km² Karasal Alan : 88802 km²

Ürdün'ün Haritadaki Yeri / Konumu