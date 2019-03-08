Üreten kadınlar ‘8 Mart Şenliği’nde buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi üretenler kadınlar için 8 Mart Kadınlar Günü Şenliği düzenledi. Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Meydanı'nda başlayan şenlikte yöresel lezzetlerden, hediyelik eşyaya kadar çok sayıda ürün satışa çıktı.

Büyükşehir Belediyesi'nin üreten kadınlara desteği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Meydanı'nda üreten kadınları bir araya getirdi. Meydanda kurulan stantlarda kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi.

220 stant sergileniyor

3 gün sürecek etkinlikte kurulan 220 stantta ASMEK ve Aile Eğitim Merkezi kursiyerleri, kadın kooperatifleri, dernekler, STK'lar, kadın platformlarından birçok kadın ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri satarak, bütçelerine katkı sağlayacak. Şenlikte ayrıca sokak sanatçıları, bando gösterileri ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı konserleri gerçekleşecek.

İranlı kadınlar da şenlikte

Şenlikte Antalya'da yerleşik olarak yaşayan yabancılar da yer aldı. Şenlikte ürünlerini sergileyen İranlı Lale Farokhneja, "Antalya'da olmaktan çok mutluyuz. İranlı kadınlar olarak bizde ürünlerimizi burada sergiliyoruz. İran'ın özgü yöresel yemeklerimiz, tatlılarımız var yine İran'a özel aynadan yaptığımız süs eşyalarımız var" diye konuştu.

İki çocuk annesi ev hanımı Ayşegül Varol çocuklarını büyüttükten sonra ev bütçesine katkıda bulunmak için pasta, tatlı, börek gibi hamur işlerine başladığını ifade ederek, "Evimde yaptığım pasta, börek ve tatlı gibi birbirinden lezzetli hamur işlerini bu tür organizasyonlarda sergileme şansı buluyorum. Sağ olsun vatandaşlarımız da ilgi gösteriyor. Özellikle Menderes Türel başkanımızın 8 Mart'ta bize böyle güzel bir jest yapması çok güzel oldu" diye konuştu.

Kadınların emekleri öne çıkarıldı

Şenlikte stant açan Rana Özer de kadınların el emeklerini öne çıkardıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşi Ebru Türel'e teşekkür ederek, "Kanaviçe işleriyle ilgileniyorum. Burada sergilediğim ürünlerimin satışını yaparak aile bütçeme destek olabileceğim. Şu ana kadar vatandaşların ilgisinden memnunuz" şeklinde konuştu.

"Ev bütçemize katkı"

Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce Karaalioğu Parkı'nda düzenlediği Yeni Yıl Şenliği'nde de yer aldığını ifade eden Bediha Semiz, "Gözleme yaparak satış yapıyorum. Menderes Türel başkanımız bizlere böyle imkanlar sunuyor destekliyor. Hem ev bütçesine katkımız oluyor hem kendi ürünlerimiz sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA