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Üretici ödemelerine ek 106 milyon 155 bin lira ilave edildi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, üreticilere ödenecek miktara ek 106 milyon 155 bin lira daha eklendiği, toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı bildirildi.

Üretici ödemelerine ek 106 milyon 155 bin lira ilave edildi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, üreticilere ödenecek miktara ek 106 milyon 155 bin lira daha eklendiği, toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pakdemirli'nin, "'Mazot gübre', "anaç koyun keçi', "hububat-baklagil', "dane mısır', "hayvan hastalık tazminatı" ve "tiftik keçileri" ilave desteği olarak 1 milyar 881 milyon 426 lira destek ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına ödenecek" sözü hatırlatıldı. Açıklamada, mevcut ödemelere ek olarak, 106 milyon 155 bin lira daha ilave edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Üreticilerimize toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira ödeme yapılacak. Destekler bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak."

Kaynak: DHA




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