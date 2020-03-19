Üreticilere 12 bin 800 kilogram yem bitkileri tohumu dağıtıldı

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yem bitkileri ekilişlerini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında üreticilere sertifikalı yonca, korunca ve silajlık mısır tohumluğu dağıtıldı.

İl Özel İdaresi Finansmanı ile Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte yem bitkileri ekilişlerini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında temin edilen, sertifikalı yonca, korunga ve silajlık mısır tohumluğu üreticilere dağıtıldı.

Konu ile ilgili konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından ilimizde yem bitkileri ekilişini artırarak hayvancılığın en önemli girdilerinden olan kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 4 bin kilogram sertifikalı yonca ve 3 bin 800 kilogram sertifikalı korunga tohumluğu İl Özel İdaresi destekleri ile "Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında temin edilerek, üreticilerimize dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Ovacık ilçemizde faaliyete geçen Hatipoğlu Sulama Gölet'i projesiyle sulamaya açılan bölgede ilçe tarımı açısından büyük önem arz eden sulu tarım alanlarında ekilişi gerçekleştirilecek olan bölge şartlarına uygun sertifikalı 60 paket silajlık mısır tohumluğu aynı proje kapsamında İl Özel İdare destekleri ile temin edilerek, üreticilerimize ulaştırılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA