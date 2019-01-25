Üreticilere uygulamalı budama eğitimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bilinçli budama yapılması ve verimliliği arttırmak amacıyla 40 üreticiye 32 saatlik eğitim verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde zeytin üreticilerinin hem bilinçli budama yapmasını, hem de daha verimli ürün almalarını katkı sağlamak amacıyla Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde uygulamalı budama kursu düzenlendi. Düzenlenen kursa 40 üretici katılırken, 32 saat süren eğitimde üreticilere teorik ve uygulamalı eğitim verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Teknisyeni Rafet Çetin tarafından üreticilere zeytinin dikiminden gübrelemesine ve sulanmasına kadar bilgi verilirken, ayrıca arazide uygulamalı olarak şekil, mahsul ve gençleştirme budaması gösterildi.

Öte yandan kursu başarıyla tamamlayan üreticilere sertifika verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA