Üreticilerin sorunları dinleniyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kahvehanelerde üreticilerin sorunları yerinde dinleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından üreticilerin sorunları kahvehanelerde dinlenerek, dilek ve şikayetlere çözümler üretilmeye çalışılıyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi İğneler Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle sohbetler gerçekleştirdi. Mahalle kahvehanesinde yapılan sohbet toplantısında üreticilerin sorunları yerinde dinlenerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, İl Müdür Yardımcısı Kazım Alataş ile Süleymanpaşa ilçesi Dedecik Mahallesi ve Malkara ilçesinin Ballı Mahallesi'nde bulunan üreticilerle bir araya geldi. Bu toplantıda da üreticilerin sorunları dinlenerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantılar sonunda katılım gösteren üreticilere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA