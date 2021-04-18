Üreticilerin yüzü güldü! Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, AB’de coğrafi işaretle tescillendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsak artık Avrupa Birliği tarafından da tescillendi. Tescil ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Taşköprü'nün dünyaca ünlü "beyaz altını" Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

KASTAMONU'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI

Taşköprü Belediyesi tarafından 2017 yılında tescil çalışmalarına başlanılan Taşköprü Sarımsağı, aralık ayında askıya çıktı ve 3 aylık bekleme süresinden sonra Avrupa Birliği de (AB) tescilleme yaptı. Tescil ile birlikte Taşköprü sarımsağı, taklit ve çağrıştırmaya karşı Avrupa Birliği tarafından koruma altına alındı. Ürünler, tescil belgelerinde ve şartnamelerde yer alan yöntemle, ilgili bölgelerde üretilme şansı elde edebilecek. Taşköprü sarımsağının tescil edilmesi Kastamonu'da da sevinçle karşılandı. Özellikle sarımsak üreticileri tescil ile birlikte dünyaca ün kazanan Taşköprü sarımsağının katma değer elde ederek, daha da değer kazanması hedefleniyor.

"BİZİM ÜRETTİKLERİMİZİN KALİTESİ BAŞKA"

Taşköprü'nün Alatarla köyünde sarımsak üreticiliği yapan Murat Ulu, "Taşköprü sarımsağının kalitesini bütün dünya biliyor. Şimdi bunu Allah'ın izniyle tescillendirdik, belgelendirdik. Şu anda tarlamızda gübre ekimi yapıyoruz. Bunu daha iyi seviyeye getirmeye çalışacağız" dedi.

İran ve Çin başta olmak üzere yurtdışından sarımsak geldiğini söyleyen Ulu, "O sarımsakların fazla bir raf ömrü yok, bunu herkes biliyor. Taşköprü sarımsağı, en erken Temmuz ayının 15'inde hasat ediliyor. Mart ayına kadar dayanıklıdır. Diğer yurtdışından gelen sarımsakların ise içlerinde daha erken boşalma olur. İnşallah bizler, bu tescillerle önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

"AB TARAFINDAN TESCİLLENMESİ GÜZEL OLDU"

Taşköprü'nün Uzunkavak köyünde sarımsak üreticiliği yapan Salih Aslan ise "Avrupa Birliğinin bunu kabul etmesine uymalıyız. Tarlalarda Çin sarımsağı gibi sarımsaklar ekiyorlar. Onları tarlamıza katmadan bizler bunu değerlendirebilirsek bizim için çok iyi olur. Taşköprü sarımsağı zaten Türkiye'de ve dünyada meşhur ama AB tarafından da tescillenmesi çok güzel oldu, bizler için iyi oldu. Bize daha verimli olacak. Bazıları Antep'in sarımsağını, Maraş'ın sarımsağını her yerde Kastamonu sarımsağı diye satıyor. Buna bir barkod getirilmesi lazım. Sağ olsun Kaymakamlığımız bunun için biraz uğraşıyor. İnşallah güzel olur" şeklinde konuştu.

"ÇİFTÇİ SAYISININ ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Taşköprü'de sarımsak üreten 4 bin çiftçinin 6 bin çiftçiye çıkmasını beklediklerini söyleyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise şu ifadeleri kullandı: "Taşköprü Sarımsağı, AB tarafından coğrafi işaretini bugün itibariyle aldı. Bu tescil ilk önce sarımsağımızın katma değerini arttıracak. İkincisi de bazı şirketler, coğrafi işareti olan ürünleri ihraç ediyorlar. Coğrafi işareti olan ürünlerin Avrupa Birliğine ihracatı çok daha kolay. Taşköprü'de şu anda 4 bin çiftçi sarımsak üretiyor. AB tarafından tescil edilmesinden sonra bu rakamın 6 bin çiftçiye kadar çıkmasını umuyoruz. İnşallah bu sayede ihracatının da yükseleceğini ve katma değerinin de artacağını bekliyoruz. 2017 yılında Taşköprü Belediyesi, Avrupa Birliğine müracaat etti. 2019 yılında göreve geldikten sonra evraklarını tamamladım, Coğrafi İşaret belgesinin Avrupa Birliğine parasını yatırdık. Bugün itibariyle sarımsağımız, AB tarafından tescil edilmiş bulunuyor. Taşköprü sarımsağının kalitesini bu tescil ile AB'de anlamış oldu. Bizim sarımsağımız, selenyum ve kükürdü en fazla olan sarımsaktır. Bu yüzden raf ömrü de uzundur. Bazı sarımsakların raf ömrü 3-4 ay iken, bizim sarımsağımızın raf ömrü 1 yıla yakındır. Taşköprü sarımsağının kaliteli olması bu coğrafi işaret ile de anlıyoruz."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı