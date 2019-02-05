EDİRNE (AA) - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üreticilere hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.

Edirne Ziraat Odası'nın hafta sonu yapılan genel kurulunda başkanlığa seçilen Arabacı'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Uzun süre odanın başkanlığını yapan Cengiz Yorulmaz da Arabacı'yı ziyaret etti.

Yorulmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden, Arabacı Edirne çiftçisinin sorunlarını çözmek ve tarımın daha ileri seviyeler gelmesi için projeler üreteceklerini belirtti.

Her koşulda üreticilerin yanında olacaklarını vurgulayan Arabacı, "Geçmiş dönem başkanımız Cengiz Yorulmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar verdiği emeklerle odamızı bu seviyeye getirdi. Bizlerde ondan aldığımız bayrağı en iyi noktaya getireceğiz. Üreticimize hizmet için buradayız. Bundan sonra en iyi hizmeti vermek için mücadele edeceğiz. Yapılan seçimin kazananı yada kaybedeni yok demiştik. Bütün arkadaşlarımızı bize oy verdi diye kabul ediyoruz. Biz tüm çiftçilerimizin yanındayız. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız." şeklinde konuştu.

Yorulmaz da Arabacı ve ekibinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Görevi Hüseyin Arabacı'ya teslim ettim. 8 yıldır beraber aynı yönetimde birlikte mücadele verdik. Yeni görevlerinde başarı diliyorum. Başları sıkıştığında her zaman yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum. Edirne çiftçisi için hayırlı olacaktır." dedi.





Kaynak: AA