Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) Tanımı;
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Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) Maaşı Ne Kadar? 2022 Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) Maaşları
Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3122.37
Meslek Adı :
Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri
Meslek Birim Grubu :
İmalat Süpervizörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) maaşlarına ek olarak sizlerde Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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