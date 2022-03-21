Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) görev tanımı nedir, Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) ne iş yapar, Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) Tanımı;

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Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) Maaşı Ne Kadar? 2022 Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) Maaşları

Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.37

Meslek Adı :

Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

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