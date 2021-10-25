Üretim ve Planlama Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Üretim ve Planlama Uzmanı görev tanımı nedir, Üretim ve Planlama Uzmanı ne iş yapar, Üretim ve Planlama Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Üretim ve Planlama Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Üretim ve Planlama Uzmanı Tanımı;

Üretim planlama uzmanı, üretim iş akışını koordine etmek ve üretim talebini karşılamak için gerekli personel, ekipman ve hammaddeleri belirlemekle sorumlu kişidir.

Üretim ve Planlama Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Üretim ve Planlama Uzmanı Maaşları

Üretim ve Planlama Uzmanı maaşı ortalama aylık 8.750 - TL’dir. En düşük Üretim ve Planlama Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Üretim ve Planlama Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Üretim ve Planlama Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Üretim ve Planlama Uzmanı Ne İş Yapar?

Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek için satış bölümü ile irtibat kurmak,

Her bir iş emri için ekipman, malzeme ve insan gücü gereksinimlerini tanımlamak,

Tüm görevleri ve tamamlanma tarihini detaylandıran bir üretim programı geliştirmek,

Üretim planın takip edildiğinden emin olmak için projenin ilerlemesini izlemek,

Üretim planlama problemlerini tanımlamak ve çözümlemek için üretim ve satın alma departmanları ile iş birliği yapmak,

Personel sorunları ve makine arızaları dahil olmak üzere, üretim sırasında ortaya çıkan problemlerin giderilmesini sağlamak,

İş hedeflerini karşılamak için envanter, üretim ve üretim kontrol sistemleri için süreç iyileştirmeleri yapmak,

Proje evraklarını organize etmek ve kayıtları korumak,

Üretim ve hammadde maliyetlerini izlemek,

Üretim ve ekip performansı hakkındaki verileri toplamak ve değerlendirmek,

Üst yönetim için üretim süreçleri hakkında raporlar hazırlamak ve verimliliği artırıcı yolları hakkında bilgi sağlamak,

Personelin şirket politikaları ile güvenlik prosedürlerini takip etmelerini sağlamak

Düzenli olarak üretim faaliyetlerini raporlamak ve yönetime sunmak

Üretim ve Planlama Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Üretim ve Planlama Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Üretim ve Planlama Uzmanı mesleğinin meslek kodu 2149.18 olarak belirlenmiştir



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