Ürettiğini pazar tezgahında satarak geçim sağlıyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 63 yaşındaki Fatma Ergün, 20 yıldır pazarcılık yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Pazarcılık yaparak geçimini sağladığını belirten Ergün, "Üretmek ve ürettiğimi satmak benim hayatta en çok sevdiğim iş. Turşu, pekmez, salça, kurutulmuş sebzeler ve tarhana yapıp pazarlarda satıyorum. Ayrıca ıhlamur ve şifa kaynağı akbaşlı otunu satıyorum. Ihlamur ve şifalı otları yaz aylarında toplayıp bağcık haline getiriyorum ve kış aylarında satışa sunuyorum" dedi.

Eşinin köyde işçilik yaptığını belirten Fatma Ergün, "Ben pazar tezgahımı kurup işimi yapmaktan 20 yıldır vazgeçmedim. Bir evladım var, onu evlendirip iş sahibi yaptık. Çalışmak bizde ibadettir. Ülkemize her yerden saldırıyorlar. Bizler de çalışarak ve üreterek bu saldırılara kendi çapımızda cevap vermeliyiz. Ben halimden memnunum. Sağlığım el verdikçe üretip satmaya devam edeceğim. Gençlerimizinde üretim yapıp iyi bir iş bulana kadar çalışmasını istiyorum. Ama şimdiki gençler eskisi gibi değil. Çalışmak onlar için büyük bir felaket. Hemen devlet işi olun istiyorlar. Yinede Rabbim herkesin gönlüne göre versin" diye konuştu.

Kaynak: İHA