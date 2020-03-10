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  3. Ürettikleri sahte eurolarla yakalanan 6 kişi adliyede (2)

Ürettikleri sahte eurolarla yakalanan 6 kişi adliyede (2)

İzmir merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, ürettikleri sahte madeni eurolar ile yakalanan G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A., adliyeye sevk edildi.

Ürettikleri sahte eurolarla yakalanan 6 kişi adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, ürettikleri sahte madeni eurolar ile yakalanan G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, sahte paraları KKTC başta olmak üzere kumarhanelerde piyasaya sürmeyi planladıklarını söyledikleri belirtildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Y.B., G.B. ve S.Y. tutuklanırken, T.A., A.D. ve Y.A ise savcılık ifadesinin ardından serbes bırakıldı.

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Kaynak: DHA




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