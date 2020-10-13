Urfalı Hikmet Karakurt'a kardeş desteği! Aldığı hediyeyle 125 bin TL'lik soruyu bildi

ATV ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt'un kardeşine hediye ettiği radyo sayesinde 125 bin TL'lik soruyu bildiği açıklaması herkesi hayrete düşürdü. Karakurt'un yaşadığı bu durumu izleyicilerle paylaşması seyircileri duygulandırdı.