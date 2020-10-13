Urfalı Hikmet Karakurt'a kardeş desteği! Aldığı hediyeyle 125 bin TL'lik soruyu bildi
ATV ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt'un kardeşine hediye ettiği radyo sayesinde 125 bin TL'lik soruyu bildiği açıklaması herkesi hayrete düşürdü. Karakurt'un yaşadığı bu durumu izleyicilerle paylaşması seyircileri duygulandırdı.
Zeynep Tokuş karın kaslarını oynattı! Videosu sosyal medyada çokça izlendi
Duygu Özaslan'ın fit vücuduyla verdiği pozlar göz kamaştırdı!
Cem Özer'in taciz olayı ile ilgili eşi Pınar Dura'dan ilk açıklama!
'Cem Özer beni taciz etti' demişti! O kadının ses kayıtları ortaya çıktı
13 Ekim 2020 Salı 13:20
Benzer Videolar