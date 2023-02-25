Urfan Abbasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Urfan Abbasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Urfan Abbasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Urfan Abbasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Urfan Abbasov 14 Ekim 1992 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Urfan Ağamehdi oğlu Abbasov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Urfan Abbasov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Urfan Abbasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Urfan Abbasov'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Urfan Abbasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Urfan Abbasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Urfan Abbasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Urfan Abbasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2019 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2021 yılında FK Qabala

Urfan Abbasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Urfan Abbasov şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Urfan Abbasov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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