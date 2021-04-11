Urfa'nın Kurtuluşu ne zaman kutlanır? 11 Nisan Urfa'nın Kurtuluşu ile ilgili sözler resimli

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü bugün kutlanıyor. Bu önemli günde Urfa'nın Kurtuluşu ne zaman? 11 Nisan Urfa'nın Kurtuluşu ile ilgili sözler resimli nelerdir? soruları gündeme geldi. İşte detaylar.

URFA'NIN KURTULUŞU NE ZAMAN?

Urfa'yı 'şanlı' yapan destansı mücadele 9 Şubat 1920 - 11 Nisan 1920 tarihleri arasında yaşanmıştır. 11 Nisan da Urfa'nın Kurtuluşu olarak her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanmaktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında kenti işgal etmek isteyen Fransızlar Haçlı Seferleri sırasında kurulan Urfa Haçlı Kontluğu'na kadar geriye giden birtakım haklar ileri sürmüşlerdir. Hacı Mustafa Hacıkamiloğlu başkanlığında oluşturulan Kuva-i Milliye ordusu 7 Şubat 1920'de ildeki Fransız komutana bir ültimatom vererek 1 gün içinde Urfa'yı boşaltmalarını söyledi. Fransızlar da Osmanlı Hükümetine baskı yapmaya kalkışınca 8-9 Şubat gecesi düşmana karşı taarruza geçildi. 10 Nisan'a kadar devam eden çarpışmanın ardından Fransızlar, birliklerinin yarısını kaybetmiş olarak Urfa'yı terk etmek zorunda kaldılar.

11 NİSAN URFA'NIN KURTULUŞU İLE İLGİLİ SÖZLER RESİMLİ

“En değerli hazinemiz olan vatan topraklarının her karışı, şehitlerimizin asil kanları ile sulanmıştır. Ülkesi için canı pahasına mücadele veren şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi koruyacak, ecdadımızın büyük özveriyle kurduğu ve bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatacağız”

“Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bu değerli mirası, aynı yüksek ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirmek ve Türkiye’yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak, tarihimize ve ecdadımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur.''

“Ülkemizin her köşesinde, milletimizin bağımsızlığı uğruna yazmış olduğu pek çok kahramanlık destanı vardır. Bu destanlar, milletimizin birlik ve beraberliğe verdiği önemin de bir ifadesidir. Tarihin altın sayfaları arasında yerini alan 11 Nisan 1920’deki bu kahramanlık destanı dolayısı ile 34 yıl önce TBMM tarafından kentimizin ismi ‘Şanlı’ unvanı alarak taçlandırılmış, 2016 yılında ise İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle kurtuluş mücadelesi önderlerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anarken tüm Şanlıurfalı vatandaşlarımızın 11 Nisan Kurtuluş Zaferini kutluyorum”

“Ecdadımız, imkansızlıklar içinde Şanlıurfa’da, Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te, Çukurova’da, Sakarya’da, Çanakkale’de, hasılı Misakı Milli sınırları içinde nasıl Kurtuluş Savaşı destanını yazmışsa bizlerde onların torunları olarak aynı mücadeleyi vermenin bilinciyle hareket ediyoruz. Ülkemizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği ‘çağdaş medeniyetler seviyesine’ çıkarmak için çabalıyoruz. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatandaki bütün kazanımlar için büyük bedellerin ödendiğini bir an bile aklımızdan çıkartmadan ülkede fitne tohumlarını ekmek isteyen odaklara fırsat vermeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek için daha çok çalışacağız. Bu vesileyle, dünyada emsali olmayan bir zaferi bizlere armağan eden kahraman şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Şanlıurfalıların 11 Nisan kurtuluş bayramını tebrik ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum”

''Büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek bu toprakları bizlere emanet eden şehitlerimizi, gazilerimizi ve Urfa Kurtuluş Mücadelesi Önderleri On İkileri rahmetle, şükranla anarken tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyorum”