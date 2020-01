Ürgüp’te 2020’nin yılının ilk nikahını Başkan Aktürk kıydı

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2020 yılının ilk nikahını Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk kıydı. Yeni yılın ilk gününde Fatma Ün ve Mustafa Caner Yalçın çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Aktürk çiftlerin yüzüklerini de kendisi taktı.

2020 yılının ilk nikahını kıyan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Fatma ve Mustafa Caner çiftine; atmış olduğunuz bu imza ile artık bu dakika itibarı ile evlilik akdiniz tamamlanmış bulunuyor. Benim sizlere söylemek istediğim, bu bir başlangıç inşallah Rabbim tamamına erdirsin. Sevgiyi, saygıyı sadakati her an her türlü olumlu ve olumsuz anlamda muhafaza ettiğiniz sürece bu hikâye sonuna kadar devam edecektir. Beraber bahtiyar ve ihtiyar olmanız dileğiyle tekrar tebrik ediyorum, tüm iki aileye de hayırlı uğurlu olsun iki cihan saadeti diliyorum" dedi.

Nikahın ardından çiftin yüzüklerini de takan Başkan Aktürk, iki aileye de hayırlı uğurlu olmasını, çiftlerimize hayırlı uğurlu olmasını, mutlu olmalarını ve mesut olmalarını dileyerek yüzüklerin kurdelasını kesti.

Kaynak: İHA