Ürgüp’te KOSGEB girişimcilik eğitimi sertifikaları verildi

Ürgüp Belediyesinin Girişimcilik kursuna katılan kursiyerlere katılım sertifikaları verildi.

Ürgüp KOP Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezi programlarına katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

KOSGEB Girişimcilik eğitimine katılan girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlendi.

Ürgüp KOP Sabun atölyesini gezen ve Kursiyerlerin sertifikalarını veren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Eğitim süresi boyunca gösterdikleri üstün başarılarından dolayı tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA