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  3. Ürgüp’te sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişiye ceza kesildi

Ürgüp’te sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişiye ceza kesildi

Ürgüp'te sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı.

Ürgüp’te sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişiye ceza kesildi

Ürgüp'te sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı. Karacaörenli B.T isimli şahıs polisin ve vatandaşların tüm ikazlarına uymayarak hareket etmesi sonucu hakkında kabahatler kanunun 32. Maddesince 392 TL idari para cezası yazıldı.

Polis ve Jandarma ekipleri 65 yaş üstü vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda gün boyunca uyardı.

Kaynak: İHA




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