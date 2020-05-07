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Ürgüp’te Sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturuldu

Ürgüp Belediyesi, kovid-19 salgını nedeniyle turistik tesislerin ve restoranların kapalı olması, insanların evlerinden çıkamaması sonrasında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturdu.

Ürgüp’te Sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturuldu

Ürgüp Belediyesi, kovid-19 salgını nedeniyle turistik tesislerin ve restoranların kapalı olması, insanların evlerinden çıkamaması sonrasında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturdu.

Belediye tarafından hazırlanan odaklar, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için hayvanların rahatça ulaşabileceği ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanı olan sokaklarda aç kalmamaları için sokak hayvanları geçici bakımevi görevlileri tarafından yapılan beslenme noktalarına belirli periyotlarla mama ve su takviyesi yapıldığı ifade edildi.

Ürgüp’te Sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturuldu

Ürgüp’te Sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturuldu

Kaynak: İHA




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