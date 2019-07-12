Ürgüp’te trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken 1'i çocuk 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şahinefendi köyünde traktörü ile tarlaya gitmekte olan M.S." nin yönetiminde ki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan taşlara çarparak devrildi. Kazada traktör üzerinde bulunan sürücü M.S, O.E ve Y.Ş yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaparken yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan O.E. devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer yaralılar M.S. ve Y.Ş.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA