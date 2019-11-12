Ürgüp’te uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir evde yapılan aramada 77 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA