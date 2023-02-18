Urh Gresovnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Urh Gresovnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Urh Gresovnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Urh Gresovnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Urh Gresovnik 11 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Urh Gresovnik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Urh Gresovnik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Urh Gresovnik'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Urh Gresovnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Urh Gresovnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Urh Gresovnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Urh Gresovnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2023 yılında Bilinmiyor

Urh Gresovnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Urh Gresovnik şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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